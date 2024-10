NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markttrends seien vermutlich erneut ziemlich solide gewesen für die Essenslieferanten, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Vor allem in Korea dürfte sich Delivery Heros Baemin weiter gefangen haben, gerade zuletzt im September./ag/gl



