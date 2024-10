Anleger müssen sich am Freitag beim DAX weiter mit der Marke von 19.000 Punkten auseinandersetzen. Indikationen deuten bei wenig Bewegung darauf hin, dass der Leitindex nach dem Tag der Deutschen Einheit am heutigen Brückentag zunächst knapp darüber bleibt. Entscheidend, wo es die Märkte im Laufe des Tages hintreibt, dürfte der am Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht werden.Investoren scheuen das Risiko wegen der zugespitzten Lage in Nahost. Die drohende Verschärfung der Krise hat am Donnerstag ...

