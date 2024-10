Mondsee (ots) -Speziell für die Herbstferien hat sich die Region rund um den Mondsee und den Irrsee eine ganz besondere Erlebniswoche einfallen lassen. Vom 26. bis 31. Oktober gibt es bäuerliches Handwerk, eine Schaukäserei, Stallführungen, Bio-Verkostungen, Feldführungen und vieles mehr.Die atemberaubende Landschaft des Naturparks Bauernland Irrsee Mondsee Attersee ist das ganze Jahr über einen Besuch wert. Im Herbst zeigt sich die Natur von ihrer bunten Seite und lädt zum Entdecken ein.Der Naturpark ist eine charakteristische Kultur- und Naturlandschaft, die seit 6.000 Jahren durch die Besiedlung des Menschen geprägt wird und dadurch ihren unverwechselbaren Charakter erhalten hat. Die Pflege und das Leben mit der Natur haben die Region rund um Mondsee und Irrsee geformt und sind ein sichtbares Zeichen für eine nachhaltige Lebensweise.Alle Gäste und Besucher im Naturpark Bauernland Irrsee Mondsee Attersee sind herzlich eingeladen, bei den Bio-Erlebnistagen das Aroma der Natur in vollen Zügen zu genießen und ein paar Tage in den bäuerlichen Lebensraum einzutauchen.Nach einer Wanderung oder Radtour durch die herrliche Landschaft öffnen die ausgezeichneten Biobetriebe ihre Tore und bieten ihre Produkte und Spezialitäten direkt ab Hof an. Besonders am österreichischen Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, sorgt ein umfangreiches Programm für Abwechslung.Speziell für einen längeren Aufenthalt haben die "Urlaub am Bauernhof"-Betriebe ein passendes Familienangebot geschnürt. Die freundlichen Gastgeber laden dazu ein, aktiv am Hofleben teilzunehmen - sei es bei der Ernte, beim Füttern der Tiere oder beim Verkosten der hausgemachten Köstlichkeiten.Es ist die Verbundenheit mit der Natur und die gelebte Gastfreundschaft, die Familien aus nah und fern seit jeher schätzen und lieben.Angebot Familienspaß am Bauernhof4 Tage / 3 Nächte ab EUR 295,- für die ganze Familie inklusive- 3 Übernachtungen am Bauernhof in der Ferienwohnung- Spielpaket für Kinder (Malbuch, Spielkarten, etc.)- 2x Salzkammergut Card mit Ermäßigungen bei zahlreichen Attraktionen und Aktivitäten im gesamten Salzkammergut- Viele Tiere auf den Bauernhöfen- Infomaterial über das gesamte SalzkammergutAndere Kategorien oder ein kürzerer/längerer Aufenthalt sind auf Anfrage buchbar.Eine Buchung ist bis 10 Tage vor Anreise möglich. Mehr Infos unter: www.mondsee.atPressekontakt:Tourismusverband Mondsee-Irrsee-SalzkammergutDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@mondsee.atwww.mondsee.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168885/5878641