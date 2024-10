DJ Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares

Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG) Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares 04-Oct-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transaction in Own Shares ISE: DHG LSE: DAL Dublin and London: Dalata Hotel Group plc ("Dalata" or the "Company"), the largest hotel operator in Ireland with a growing presence in the United Kingdom and Continental Europe, announces that on Thursday, 03 October 2024, it purchased a total of 173,694 of its ordinary shares of EUR 0.01 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, London Branch ("Berenberg"), in accordance with the terms of the share buyback programme announced on 4 September 2024 (the "Share Buyback Programme"). Date of purchase: 03/10/2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 173,694 Lowest price paid per share (EUR): 4.03 Highest price paid per share (EUR): 4.07 Volume weighted average price paid per share (EUR): 4.0490

The Group intends to cancel all of the repurchased shares.

Total voting rights:

Following settlement of the above purchases and cancellation of the Ordinary Shares purchased, the Company will have 219,119,658 Ordinary Shares in issue, each with one voting right. The Company holds no Ordinary Shares in treasury.

The total number of voting rights in the Company will therefore be 219,119,658 The above figure may be used by shareholders as a denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Dalata Hotel Group plc under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback Programme.

Individual transactions:

Number of ordinary shares Transaction price (EUR Time of transaction (UK Transaction reference Trading Venue purchased share) Time) number 2,104 4.0650 08:19:59 1J4X9SZPY Euronext Dublin 138 4.0650 08:19:59 1J4X9SZPZ Euronext Dublin 1,342 4.0650 08:19:59 1J4X9SZQ0 Euronext Dublin 800 4.0400 08:35:59 1J4X9T03I Euronext Dublin 274 4.0400 08:35:59 1J4X9T03J Euronext Dublin 997 4.0350 09:27:59 1J4X9T1ND Euronext Dublin 1,604 4.0350 09:27:59 1J4X9T1NC Euronext Dublin 1,639 4.0400 10:31:59 1J4X9T315 Euronext Dublin 689 4.0400 10:31:59 1J4X9T316 Euronext Dublin 1,426 4.0400 10:31:59 1J4X9T317 Euronext Dublin 400 4.0400 10:31:59 1J4X9T318 Euronext Dublin 400 4.0400 10:31:59 1J4X9T319 Euronext Dublin 515 4.0400 10:31:59 1J4X9T31A Euronext Dublin 3,192 4.0650 11:04:27 1J4X9T3SC Euronext Dublin 81 4.0600 11:05:20 1J4X9T3TY Euronext Dublin 1,242 4.0600 11:05:20 1J4X9T3TZ Euronext Dublin 824 4.0500 12:39:07 1J4X9T5CG Euronext Dublin 336 4.0500 12:39:07 1J4X9T5CH Euronext Dublin 431 4.0500 12:39:07 1J4X9T5CI Euronext Dublin 2,456 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HG Euronext Dublin 217 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HH Euronext Dublin 541 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HI Euronext Dublin 355 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HJ Euronext Dublin 873 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HL Euronext Dublin 1,199 4.0500 12:47:58 1J4X9T5HK Euronext Dublin 1,186 4.0500 12:47:59 1J4X9T5HM Euronext Dublin 1,344 4.0500 12:47:59 1J4X9T5HN Euronext Dublin 2,659 4.0400 13:12:31 1J4X9T5TW Euronext Dublin 3,604 4.0400 13:12:31 1J4X9T5TY Euronext Dublin 3,402 4.0400 13:12:31 1J4X9T5TZ Euronext Dublin 949 4.0400 13:12:31 1J4X9T5TX Euronext Dublin 400 4.0400 13:12:31 1J4X9T5U1 Euronext Dublin 273 4.0400 13:12:31 1J4X9T5U2 Euronext Dublin 1,398 4.0400 13:12:31 1J4X9T5U3 Euronext Dublin 1,347 4.0400 13:12:31 1J4X9T5U4 Euronext Dublin 2,152 4.0700 14:38:45 1J4X9T7XJ Euronext Dublin 3,707 4.0700 14:38:45 1J4X9T7XK Euronext Dublin 3,216 4.0700 14:38:45 1J4X9T7XL Euronext Dublin 798 4.0700 14:38:45 1J4X9T7XM Euronext Dublin 554 4.0600 14:42:41 1J4X9T802 Euronext Dublin 1,324 4.0600 14:43:00 1J4X9T80S Euronext Dublin 3,838 4.0650 14:49:20 1J4X9T86N Euronext Dublin 3,838 4.0650 14:49:20 1J4X9T86M Euronext Dublin 1,097 4.0650 14:49:20 1J4X9T86O Euronext Dublin 834 4.0650 14:49:20 1J4X9T86P Euronext Dublin 1,600 4.0650 14:49:20 1J4X9T86Q Euronext Dublin 204 4.0650 14:49:20 1J4X9T86R Euronext Dublin 286 4.0650 14:49:21 1J4X9T86X Euronext Dublin 1,773 4.0650 14:49:21 1J4X9T86Y Euronext Dublin 3,181 4.0650 14:50:07 1J4X9T87Z Euronext Dublin 596 4.0650 14:50:07 1J4X9T881 Euronext Dublin 666 4.0650 14:50:07 1J4X9T880 Euronext Dublin 3,149 4.0650 14:51:59 1J4X9T89G Euronext Dublin 3,882 4.0650 14:51:59 1J4X9T89I Euronext Dublin 700 4.0650 14:51:59 1J4X9T89H Euronext Dublin 3,770 4.0650 14:51:59 1J4X9T89J Euronext Dublin 997 4.0650 14:51:59 1J4X9T89O Euronext Dublin 1,400 4.0600 14:51:59 1J4X9T89L Euronext Dublin 337 4.0600 14:51:59 1J4X9T89M Euronext Dublin 400 4.0650 14:51:59 1J4X9T89N Euronext Dublin 403 4.0600 14:51:59 1J4X9T89K Euronext Dublin 365 4.0650 14:51:59 1J4X9T89P Euronext Dublin 2,059 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GL Euronext Dublin 3,829 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GK Euronext Dublin 3,744 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GJ Euronext Dublin 280 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GN Euronext Dublin 1,311 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GO Euronext Dublin 217 4.0500 14:59:42 1J4X9T8GP Euronext Dublin 1,461 4.0500 14:59:47 1J4X9T8GX Euronext Dublin 563 4.0500 14:59:50 1J4X9T8H0 Euronext Dublin 3,616 4.0500 15:04:16 1J4X9T8RR Euronext Dublin 542 4.0500 15:04:16 1J4X9T8RS Euronext Dublin 1,926 4.0500 15:04:16 1J4X9T8RU Euronext Dublin 1,387 4.0500 15:04:16 1J4X9T8RT Euronext Dublin 3,636 4.0500 15:04:16 1J4X9T8RX Euronext Dublin 247 4.0450 15:04:21 1J4X9T8RZ Euronext Dublin 400 4.0450 15:04:21 1J4X9T8S0 Euronext Dublin 128 4.0450 15:04:21 1J4X9T8S1 Euronext Dublin 528 4.0450 15:04:21 1J4X9T8S2 Euronext Dublin 247 4.0350 15:10:39 1J4X9T923 Euronext Dublin 247 4.0350 15:10:39 1J4X9T925 Euronext Dublin 247 4.0350 15:10:39 1J4X9T924 Euronext Dublin 2,166 4.0350 15:13:52 1J4X9T97M Euronext Dublin 247 4.0400 15:18:49 1J4X9T9DI Euronext Dublin 247 4.0400 15:18:49 1J4X9T9DK Euronext Dublin 247 4.0400 15:18:49 1J4X9T9DJ Euronext Dublin 270 4.0400 15:21:24 1J4X9T9I1 Euronext Dublin 270 4.0400 15:21:24 1J4X9T9I2 Euronext Dublin 270 4.0400 15:21:24 1J4X9T9I0 Euronext Dublin 580 4.0350 15:23:06 1J4X9T9K2 Euronext Dublin 580 4.0350 15:23:06 1J4X9T9K3 Euronext Dublin 1,963 4.0300 15:23:10 1J4X9T9K8 Euronext Dublin 700 4.0300 15:40:44 1J4X9TA9I Euronext Dublin 700 4.0300 15:40:44 1J4X9TA9H Euronext Dublin 402 4.0300 15:40:44 1J4X9TA9J Euronext Dublin 900 4.0300 15:41:00 1J4X9TAA8 Euronext Dublin 300 4.0300 15:41:00 1J4X9TAA7 Euronext Dublin 924 4.0300 15:41:17 1J4X9TAAD Euronext Dublin 308 4.0300 15:41:17 1J4X9TAAC Euronext Dublin 690 4.0300 15:41:35 1J4X9TAAJ Euronext Dublin 698 4.0300 15:41:50 1J4X9TAAU Euronext Dublin 1,085 4.0300 15:41:50 1J4X9TAAV Euronext Dublin 520 4.0400 15:52:00 1J4X9TAQ6 Euronext Dublin 520 4.0400 15:52:00 1J4X9TAQ7 Euronext Dublin 1,859 4.0400 15:58:33 1J4X9TB30 Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4P Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4Q Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4R Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4S Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4T Euronext Dublin 547 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4U Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4V Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4W Euronext Dublin 60 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4X Euronext Dublin 1,266 4.0400 15:59:17 1J4X9TB4Y Euronext Dublin 49 4.0400 15:59:17 1J4X9TB52 Euronext Dublin 400 4.0400 15:59:17 1J4X9TB53 Euronext Dublin 2,718 4.0400 15:59:17 1J4X9TB54 Euronext Dublin 4,827 4.0400 15:59:17 1J4X9TB56 Euronext Dublin 219 4.0400 16:00:00 1J4X9TB70 Euronext Dublin 1,192 4.0400 16:01:02 1J4X9TB8S Euronext Dublin 750 4.0400 16:02:24 1J4X9TBC5 Euronext Dublin 848 4.0400 16:04:16 1J4X9TBGF Euronext Dublin 822 4.0400 16:04:24 1J4X9TBH2 Euronext Dublin 3,342 4.0400 16:04:25 1J4X9TBH3 Euronext Dublin 636 4.0400 16:04:25 1J4X9TBH4 Euronext Dublin 659 4.0400 16:04:25 1J4X9TBH5 Euronext Dublin 400 4.0400 16:04:25 1J4X9TBH6 Euronext Dublin 524 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHD Euronext Dublin 3,705 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHC Euronext Dublin 4,896 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHE Euronext Dublin 400 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHL Euronext Dublin 1,242 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHN Euronext Dublin 552 4.0350 16:04:30 1J4X9TBHK Euronext Dublin 800 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHM Euronext Dublin 817 4.0350 16:04:30 1J4X9TBHJ Euronext Dublin 498 4.0400 16:04:30 1J4X9TBHO Euronext Dublin 2,042 4.0350 16:05:17 1J4X9TBLP Euronext Dublin 516 4.0400 16:07:46 1J4X9TBRC Euronext Dublin 1,586 4.0400 16:07:46 1J4X9TBRB Euronext Dublin 344 4.0400 16:08:00 1J4X9TBS0 Euronext Dublin 371 4.0400 16:12:48 1J4X9TC0I Euronext Dublin 285 4.0400 16:13:20 1J4X9TC22 Euronext Dublin 285 4.0400 16:13:20 1J4X9TC23 Euronext Dublin 292 4.0400 16:13:27 1J4X9TC24 Euronext Dublin 571 4.0400 16:13:28 1J4X9TC25 Euronext Dublin 624 4.0400 16:13:29 1J4X9TC26 Euronext Dublin 291 4.0400 16:14:00 1J4X9TC31 Euronext Dublin 285 4.0400 16:14:20 1J4X9TC3H Euronext Dublin 783 4.0400 16:14:47 1J4X9TC3S Euronext Dublin 814 4.0400 16:14:47 1J4X9TC3R Euronext Dublin 111 4.0400 16:16:47 1J4X9TC7F Euronext Dublin 760 4.0400 16:17:03 1J4X9TC7J Euronext Dublin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BJMZDW83, IE00BJMZDW83 Category Code: POS TIDM: DAL,DHG LEI Code: 635400L2CWET7ONOBJ04 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 2.5. Total number of voting rights and capital Sequence No.: 350860 EQS News ID: 2001731 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2001731&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)