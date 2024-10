Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das mit Stolz 50 transformative Jahre feiert, gibt Lee Spirer als neuen Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) bekannt, der an den Chief Executive Officer (CEO) Jonathon Held berichtet.Lee Spirer ist eine transformative Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in der Schaffung von Werten für Investoren in humankapitalintensiven Unternehmen, indem er sich auf die Entwicklung innovativer, wirkungsvoller Dienstleistungen für Kunden und den Aufbau von Plattformen konzentriert, die erstklassige Fachkräfte anziehen, um deren beruflichen Erfolg zu maximieren.Im Laufe seiner 30-jährigen Karriere hat sich Lee Spirer einen Namen gemacht für sein strategisches Verständnis, das eng mit der erfolgreichen Umsetzung von Plänen, dem Aufbau und der Entwicklung von Teams, der Erschließung von Innovationen und der Nutzung von Technologien verbunden ist. Seine Teams haben organische und akquisitorische Wachstumsstrategien in Einklang gebracht und gleichzeitig die operative Leistung gesteigert.CEO Jonathon Held kommentiert Lees Ernennung zum Präsident und COO mit den Worten: "Er verfügt über umfangreiche Erfahrung und hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, eine Strategie zu entwickeln, die sich auf finanzielle Ergebnisse und operative Spitzenleistungen konzentriert." Held fährt fort: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lee zur Unterstützung aller J.S. Held Stakeholder - unsere Teammitglieder, Kunden und Investoren."Nachdem er seine berufliche Laufbahn als Strategieberater für komplexe Großkunden begonnen hatte, legte Spirer den Grundstein für seinen Erfolg durch die Schaffung und Pflege von Humankapitalunternehmen:- Navigant, wo er das Wachstum und die Umstrukturierung des Unternehmens mit 6.000 Mitarbeitern leitete, den Umsatz mehr als verdoppelte und das Unternehmen schließlich privatisierte und mit Guidehouse fusionierte.- Kroll Risk & Compliance, wo er als Präsident eine neue Business Intelligence-Abteilung gründete und aufbaute.- IBM Business Consulting Services, wo er nach der Übernahme von Mainspring, einem Unternehmen für digitale Strategie/Transformation, durch IBM die globalen Finanzmärkte für das Fortune-100-Unternehmen leitete.Im Laufe seiner Karriere war Lee Spirer in börsennotierten und privaten Unternehmen tätig, erwarb und verkaufte Unternehmen, führte ein Unternehmen durch einen Börsengang und hatte mit einer Vielzahl von Investoren und Vorständen zu tun. Zuletzt arbeitete er mit mehreren Private-Equity-Firmen zusammen, um potenzielle Investitionen zu ermitteln und zu bewerten. "Lee ist eine wachstumsorientierte Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz", bemerkt Steve Dutton, Partner bei Kelso & Company, J.S. Helds Private-Equity-Partner. Dutton fährt fort: "Lees nachgewiesene Fähigkeit, die Wertschöpfung im Bereich der professionellen und technologiegestützten Dienstleistungen zu identifizieren, zu bewerten und voranzutreiben, macht ihn zu einem idealen Partner, um das weitere Wachstum von J.S. Held zu unterstützen."Lee Spirer redet über das, was ihn an J.S. Held reizte: "J.S. Helds einzigartige Kombination aus einer sehr starken Marktposition, auf der wir aufbauen können, außerordentlichem Humankapital, einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei organischem Wachstum und der Fähigkeit, sich durch Akquisitionen zu vergrößern und diese Fachleute erfolgreich zu integrieren, stellt die ideale Plattform für Wachstum auf allen Ebenen dar - mit Karrieremöglichkeiten für unsere Fachleute, Mehrwert für unsere Kunden und Renditen für Investoren." Spirer fährt fort: "Als Präsident und COO konzentriere ich mich auf weiteres strategisches Wachstum, Weiterentwicklung und Skalierung durch Service-Innovation und Technologie."Lee Spirer ist jetzt Teil des engagierten und unternehmerisch denkenden Expertenteams, das die Umwandlung von J.S. Held unterstützt. Entdecken Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied FINRA/ SIPC, oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, ein Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.comFind Your Expert®.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522201/JS_Held_Lee_Spirer_President_and_COO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4948485/JS_Held_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/js-held-erweitert-die-fuhrungsriege-um-die-nachste-wachstumsphase-zu-leiten-302266903.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163310/5878660