FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIBA MUNDO TECNOLOG. EO 1 YR2 ES0105724001
AB/FROM ONWARDS 04.10.2024 08:10 CET
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RIBA MUNDO TECNOLOG. EO 1 YR2 ES0105724001
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