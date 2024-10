© Foto: Shop-Apotheke/ Pressebild



Die Online-Apotheke investiert kräftig ins Marketing für den Wachstumsmarkt E-Rezept. Die Aktie der Online-Apotheke startet am Freitag mit einem kräftigen Minus in den Handel.Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Deutschland unter der Marke Shop-Apotheke vertreten ist, investiert künftig noch stärker in das Marketing für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten mit E-Rezept. Für 2024 soll die bereinigte Ebitda-Marge daher nur noch bei 1,2 bis 2,2 Prozent liegen, wie Redcare am späten Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Redcare von 2 bis 4 Prozent ausgegangen. Anleger reagieren verschnupft auf die niedrigeren Margenerwartungen: Auf der Handelsplattform Tradegate liegt …