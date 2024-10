Erfurt (ots) -"Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles" ( ZDF): Ein junger Hase und Möchtegern-Samurai beschützt zusammen mit seiner tierischen Truppe die Stadt. Erfunden wurde die Figur von Autor Stan Sakai, der auch bereits die 'Teenage Mutant Ninja Turtles' entwickelte. Die Fantasy-Geschichte spielt weit in der Zukunft und ist in einer Welt angesiedelt, die Science-Fiction-Technologie mit Magie und klassischer japanischer Kultur der Edo-Periode vermischt. Die 20-teilige Animationsserie startet am 7. Oktober 2024, und ist montags bis freitags um 13:15 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player sehen.Im Zentrum steht der Hase Yuichi Usagi, ein Teenager und ein Nachkomme des berühmten Kriegers Miyamoto Usagi. Er macht sich auf die Reise, um ein echter Samurai zu werden. Dabei ist er nicht allein, denn er führt eine tierische Truppe an, darunter ein schurkischer Kopfgeldjäger, eine bedrohliche Ninja, eine akrobatische Taschendiebin und seine treue Echse. Auf ihrem Weg treffen sie auf Yokai-Monster, Ninjas und Aliens aus anderen Dimensionen.Die Geschichte ist inspiriert von der Comic Reihe "Usagi Ujimbo". Es ist eine Coming-of-Age Geschichte mit positiven Werten wie Entschlossenheit, Solidarität und zweiten Chancen.Produziert wurde die CGI-Adaption der Comics von Gaumont Animation in Zusammenarbeit mit Netflix Animation, Atomic Monster und Dark Horse. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Franziska Guderian.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5878711