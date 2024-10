TEL AVIV (dpa-AFX) - Städte und Ortschaften im Norden Israels sind nach Angaben der Armee wieder mit Raketen aus dem Libanon angegriffen worden. Im Großraum der Hafenstadt Haifa seien 20 anfliegende Geschosse registriert worden.

Auch weiter nördlich und östlich in Galiläa habe es in zahlreichen Orten Luftalarm gegeben. Ein Teil der Raketen sei abgefangen worden, der Rest sei in offenem Gelände eingeschlagen. Über Opfer oder größere Schäden teilte die Armee zunächst nichts mit.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah greift seit dem Terrorüberfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf den Süden Israels vor knapp einem Jahr Israel mit Raketen und Granaten an, aus "Solidarität" mit der Hamas im Gazastreifen, wie sie sagt.

Israel will die Miliz mit massiven Luftangriffen im Libanon und einer Bodenoffensive von der Grenze vertreiben, damit 60.000 evakuierte Israelis in ihre Häuser im Norden des Landes zurückkehren können./ro/DP/men