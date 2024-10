Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit den jüngsten Zinssenkungen zieht die Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt deutlich an und sorgt für stabile Preise bei Kaufimmobilien, so die Analysten der Nord LB.Nach einer kurzen Phase des Abwartens auf weitere Zinsschritte im Sommer erlebe die Kaufnachfrage seit September einen deutlichen Aufschwung, habe die Immobilien-Plattform ImmoScout24 mitgeteilt. Die Zinssenkungen der EZB von Juni und September seien ein weiterer positiver Impuls, so ImmoScout24-Geschäftsführerin Crockford. "Die Angebotspreise sind entsprechend stabil und zeigen in einigen Metropolen bereits einen Aufwärtstrend." Im bundesweiten Schnitt seien die Angebotskaufpreise für Bestandswohnungen von Juni bis September zum Vorquartal um 1,5% und für Neubauwohnungen um 0,2% gestiegen. ...

