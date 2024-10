Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 6. Oktober 2024, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus SchwerinMit dem "ZDF-Fernsehgarten on tour" geht es nach Schwerin, der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Dort findet 2024 auch das Bürgerfest zum 3. Oktober statt. Gäste: Chris de Burgh, Iggi Kelly, Goldmeister, ISAAK, Jeden Tag Silvester, Loi, Julia Meladin, Michael Kaeshammer, Silly, Bürger Lars Dietrich und Johannes B. Kerner.Mit Darbietungen, Spielen, Servicetipps und viel Musik ist alles dabei, was den "ZDF-Fernsehgarten" ausmacht. Bürger Lars Dietrich stellt außerdem in kleinen Einspielfilmen die schönsten Orte und Landschaften der Region vor.Eine weitere Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 13. Oktober 2024, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5878725