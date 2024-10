EQS-Media / 04.10.2024 / 10:06 CET/CEST

Andreas Holmgren, Mitbegründer von Printler (links) und Fredrik Adolfsson, Gründungspartner von True Global Ventures (rechts) vor der Printler-Produktionsstätte in Stockholm

Stockholm - Der TGV 4 Plus Fund (TGV) gibt eine weitere Investition in Höhe von 2 Mio. US-Dollar in Printler bekannt, um die Art und Weise zu verändern, wie unabhängige Künstler ihr globales Publikum finden. Die Investition ist eine Mischung aus Secondaries und einer Wandelanleihe. Printler hat ein sehr starkes Wachstumstempo von 73% im Jahr 2024 gezeigt, und das in einem europäischen E-Commerce-Markt, der um weniger als 10% wächst. Dennoch hat die Plattform gerade erst die Oberfläche des europäischen Marktes angekratzt, und es gibt noch enorme ungenutzte Möglichkeiten. Eine außereuropäische Markteinführung steht kurz bevor, was einen noch größeren Markt für die Expansion darstellt, da KI weiterhin Käufer mit den richtigen Künstlern auf globaler Ebene zusammenbringt. Für das Jahr 2024 wird ein Umsatz von MUSD 7 und für 2025 von MUSD +10 prognostiziert. Der Cashflow des Unternehmens ist seit Mitte des Sommers 2023 positiv. Andreas Holmgren, CEO von Printler, kommentiert die Transaktion: "TGV ist mit seiner globalen Reichweite und seinem Partnernetzwerk eine zusätzliche Kraft, und ich freue mich, dass wir einen Weg finden konnten, TGV tiefer in das Unternehmen einzubinden. Der Einsatz von KI bei Printler hat bereits zu Ergebnissen geführt, indem er Kunden mit Kunstwerken zusammenbringt, die ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Jetzt, wo TGV an Bord ist und von kleinen zu großen Akteuren aufsteigt, kann sich das Unternehmen noch mehr auf die Verfeinerung dieser KI-Tools konzentrieren, um das Erlebnis für Käufer und Künstler zu verbessern und eine effizientere Skalierung und größere Personalisierung zu ermöglichen. Der geschäftsführende Gesellschafter von TGV, Fredrik Adolfsson, kommentiert: "Der bisherige Erfolg von Printler zeigt die Stärke der Kombination von KI mit einem einzigartigen Marktplatz. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Ergebnisse weiter auszubauen. Mit unserer globalen Präsenz sind wir zuversichtlich, dass wir Printler dabei unterstützen können, diese Vision einem viel größeren Publikum nahezubringen." Der CEO von Printler, Andreas Holmgren, teilt seine Vision: "Kunst ist persönlich. Intelligente Technologie ist entscheidend, um es Käufern zu erleichtern, die Werke zu finden, die sie wirklich ansprechen. Mit dem globalen Netzwerk von TGV sind wir in der Lage, uns auf die Verbesserung dieser Fähigkeiten zu konzentrieren, um sowohl Künstlern als auch Kunstliebhabern ein noch besseres Erlebnis zu bieten, während wir unsere internationale Expansion fortsetzen."

Über Printler Printler ist eine schwedische Plattform für Kunstschaffende, die unabhängige Künstler mit Kunstliebhabern zusammenbringt. Heute ist Printler auf 14 europäischen Märkten aktiv, wo Millionen von Kunden fast 100.000 Kunstwerke von über 17.000 Künstlern auf dem Marktplatz finden. Mit dem Fokus auf KI-gesteuerten Matchmaking zielt Printler darauf ab, den Verkauf und die Entdeckung von Kunst mühelos zu machen und Kunstschaffende in die Lage zu versetzen, ihre Kunst zu monetarisieren. Die Plattform wurde 2020 von den Gründern Andreas Holmgren und Andreas Önstorp ins Leben gerufen, die zusammen mit Longrun Capital aus Stockholm und TGV aus Singapur große Anteilseigner bleiben. Kaufen Sie Ihren atemberaubenden Kunstdruck auf www.printler.com

Über True Global Ventures, TGV Der TGV 4 Plus Fund investiert in KI- und Blockchain-getriebene Unternehmen auf der ganzen Welt. TGV unterstützt visionäre Unternehmer in Bereichen wie KI, Unterhaltung, technologische Infrastruktur und Finanzdienstleistungen in frühen Phasen und über die Serie B hinaus. Kontakt: Andreas Holmgren, CEO, Printler Group, andreas.holmgren@printler.com, +46727290620 Fredrik Adolfsson, Geschäftsführender Partner, True Global Ventures, fredrik.adolfsson@trueglobalventures.com, +46706509170

