MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse lobte am Freitagmorgen starke Eckdaten der Onlineapotheke. Sie hätten seine Erwartungen übertroffen. Am wichtigsten für die Anlagestory sei die massiv zunehmende Dynamik im Rezeptgeschäft./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 08:31 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

© 2024 dpa-AFX-Analyser