München (ots) -So viel Streaming war noch nie! Mit den Sportgroßereignissen des Sommers erzielte die ARD Mediathek neue Spitzenwerte: Zur Fußball-EM in Deutschland, den Olympischen Spielen und den Paralympics in Paris sowie zur Tour de France wurden die Live- und on demand-Berichte der ARD Mediathek mehr als 280 Millionen Mal aufgerufen und knapp 100 Millionen Stunden gesehen. Die Olympia-Begeisterung im Land machte den Juli zum stärksten Monat seit Start der ARD Mediathek: mit einer monatlichen Reichweite von 25 Millionen Personen bzw. 32 Prozent der Bevölkerung. Im dritten Quartal 2024 bleibt die ARD Mediathek damit deutlich die meistgenutzte Sendermediathek in Deutschland.Auch Dokumentationen rund um den Sport erzielten Bestwerte: Der Dreiteiler "Olympia 2024 - Die Hintergründe" wurde bislang 750.000 Mal abgerufen, die vierteilige Serie "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" 1,3 Millionen Mal und die zweite Staffel von "Generation F - Zeit für Sportler:innen" mit sechs Porträts herausragender Frauen im Sport rund 770.000 Mal. Der historische Dreiteiler "Tod für Olympia - Der Fall Birgit Dressel" erzielte rund eine Million Abrufe.Doku-Serien zu starken Persönlichkeiten begeistern das Publikum auch abseits des Sports: allen voran die royale Trilogie "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" (1,7 Millionen) und der Fünfteiler "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" (2,1 Millionen).Regional, aktuell, relevant. Auch das vielfältige regionale Angebot rund um die drei Landtagswahlen im Osten wurde intensiv wahrgenommen: Die beiden Wahlabende verzeichneten knapp 500.000 Livestream-Abrufe, Begleitdokus wie Jessy Wellmers "Machen wir unsere Demokratie kaputt?" (240.000 Aufrufe) oder das neue Mediathek-Format "Bundesvibe" lieferten Hintergründe zur Wahl.Fiktional glänzten neben dem ARD SommerKino (erfolgreichster Film der Reihe war der Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" mit 1,6 Millionen) vor allem Mehrteiler wie die neue Mystery-Reihe "Wäldern" mit knapp einer Million Abrufen und Serien wie die deutsch-finnische Koproduktion "SECONDS - In den Trümmern der Katastrophe" (6 Teile mit 1,3 Millionen Abrufen) und die schwedische Serie "Limbo - Gestern waren wir noch Freunde" (1,4 Millionen Abrufe für sechs Folgen).ARD Mediathek: das Beste aus der gesamten ARDNachrichten, Dokumentationen, Serien, Filme, Shows und Sportevents - in der ARD Mediathek ist das gesamte Angebot der ARD vereint. Von regional bis international: Auf der größten Streamingplattform Deutschlands stehen täglich 200.000 Programminhalte aus den Dritten, dem Ersten und der Mediathek zum Abruf bereit.ardmediathek.de