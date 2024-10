Baierbrunn (ots) -Die neue Episode "Ein winzig kleiner Zeh" gibt spannende Einblicke in die Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers und zeigt kindgerecht, warum eine kleine Verletzung große Schmerzen verursachen kann.Der Kinder-Podcast Taxi ins Mich, ein Hörspielpodcast vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, nimmt kleine und große Hörer:innen mit auf eine Reise durch den menschlichen Körper. Das Ziel der neusten Folge ist der kleine Zeh - ein wenig beachtetes Körperteil, das bei einer Verletzung jedoch ganz schön schmerzhaft sein kann. In der fünften Episode erfahren die Zuhörer:innen, warum der kleine Zeh so empfindlich ist und wie sich der menschliche Körper selbst heilt.Gemeinsam mit der Taxifahrerin Toni und ihrem Nanotaxi begeben sich die Kinder Tessa, Yassin und Ella auf eine spannende Reise in den verletzten kleinen Zeh und entdecken, warum selbst kleine Verletzungen im menschlichen Körper große Wirkung haben können. Wie in den vorangegangenen Episoden gelingt es Taxi ins Mich, spielerisch medizinisches Wissen zu vermitteln und dabei den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen.Der Podcast verbindet spannende Hörspielabenteuer mit fundiertem medizinischen Wissen - speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. Parallel zur neuen Podcast-Folge behandelt die Oktober-Ausgabe des Kinder-Apothekenmagazins medizini "Fünf Fragen zu Knochen".Die fünfte Folge "Ein winzig kleiner Zeh" ist ab sofort auf www.apotheken-umschau.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle Folge von Taxi ins Mich- Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi- Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra- Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch- Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb- Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh- Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung- Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!- Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig- Folge 9 (01.02.25) Es zuckt- Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst- Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da- Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen machtTaxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5878793