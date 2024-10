Köln (ots) -Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) erneut die Bestnote exzellent (A++). In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke bestätigt die DVAG Bank mit Sitz in Wien ihre exzellenten Vorjahresbewertungen. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt Assekurata wiederholt ein sehr gutes Urteil.Intensive Ausbildung für Berufsstarter mit veränderter StrukturDie DVAG Bank bietet sowohl erfahrenen Vermittlern und Branchenkennern als auch Interessenten ohne Vorkenntnisse eine Karriereperspektive in der Finanzdienstleistungsbranche. Berufsneulinge werden dabei intensiv auf die notwendigen Prüfungen bei der Wirtschaftskammer Österreich vorbereitet. Seit 2024 unterstützt die DVAG Bank diesen Einstieg mit einer umfassenden Ausbildungsförderung in der zentralen Karriere-Akademie in Wien, die die bisherigen regionalen Standorte ersetzt hat. Diese zentrale Akademie ermöglicht eine einheitliche Vermittlung der Ausbildungsinhalte und fördert den überregionalen Austausch der Teilnehmer. Die zweigeteilte Ausbildung, die nun 24 Monate dauert, gewährleistet eine umfassende und nachhaltige Vorbereitung auf die Beraterlaufbahn.Neues berufsbegleitendes Studium erweitert das attraktive AngebotDarüber hinaus bietet die DVAG Bank ihren Beratern ein umfassendes Qualifizierungskonzept, um ihre Verkaufs- und Beratungskompetenz zu stärken. Assekurata bewertet hierbei besonders positiv, dass die Förderung der Beratungskompetenz fest in die Einarbeitung sowie die Aus- und Weiterbildung integriert ist. So werden neue Berater zum Beispiel mithilfe der Arbeitskreisläufe in die Beratungsphilosophie des Finanzvertriebs eingearbeitet. Zudem werden neue Produkte auch im Hinblick auf Beratungs- und Kommunikationsaspekte geschult. So können die Berater aller Karrierestufen im Rahmen von "Best Practice Seminaren" ihr Wissen zu Produkten und Beratungsprozessen regelmäßig auf den neusten Stand bringen und sich über praktische Fragestellungen austauschen. Für Berater, die sich auf die Kundenberatung spezialisieren und ihre Qualifikation weiter ausbauen möchten, bietet die DVAG Bank eine neue Fördermöglichkeit an. Diese ermöglicht es ihnen, bei der Fachakademie für Finanzdienstleister ein berufsbegleitendes Studium zum Diplomierten Finanzberater zu absolvieren.Starkes Marketing für mehr SichtbarkeitNeben den attraktiven Aus- und Weiterbildungsangeboten erhalten Berater weitere umfangreiche Serviceleistungen, um sie bei der Kundengewinnung und beim Aufbau ihrer Organisation zu unterstützen. Dabei stellt das Marketing eine Stärke des DVAG-Konzerns dar. Bundesweite Offensiven und Kampagnen, wie die neuen Werbespots mit dem Fußballtrainer Jürgen Klopp unter dem Motto "Wir verändern Lebenswege", tragen zur Steigerung der Bekanntheit bei. Ergänzend unternimmt die DVAG Bank eigene Anstrengungen, um ihre Sichtbarkeit im österreichischen Markt zu erhöhen. Beispielsweise werden derzeit Videoclips zur persönlichen Vorstellung der Berater über soziale Medien produziert. Zudem konnte die ehemalige österreichische Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer als Markenbotschafterin gewonnen werden. Sie hält unter anderem Vorträge zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Teambuilding und Erfolgsstrategien für Vermögensberater, um sie im Rahmen eines Coachings zu unterstützen.Über die Assekurata Solutions GmbHDie Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.Assekurata Karriere-RatingDas interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. 