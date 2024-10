Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of October 7, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR ARM X10 AVA 2 GB00BSJL0N26 BEAR BILIBI X5 AVA 5 GB00BSJW9725 BEAR OLJA X12 AVA 27 GB00BQRM1X02 BEAR DJIA X2 AVA 3 GB00BQRJGD68 BEAR EMBRAC X5 AVA 1 GB00BS9LVK63 BEAR BENSI X8 AVA 15 GB00BQR97558 BEAR GULD X18 AVA 12 GB00BQRMDF64 BEAR JD X5 AVA 05 GB00BQRMCS29 BEAR MAR X3 AVA 2 GB00BL05K342 BEAR NASD X15 AVA 38 GB00BQRP2929 BEAR NFLX X3 AVA 1 GB00BKZZW698 BEAR OMX X12 AVA 20 GB00BNV33V06 BEAR SINCH X6 AVA 1 GB00BS9LVP19 BEAR SPGS X12 AVA 20 GB00BQRQ9N80 BEAR WALLB X5 AVA 1 GB00BQRCWC66 BEAR WTI X12 AVA 23 GB00BQRQCG29 BULL OLJA X4 AVA 6 GB00BL00BS14 BULL GIG X2 AVA 2 GB00BQRL0851 BULL MSTCRD X5 AVA 3 GB00BG61SP94 BULL NASD X18 AVA 21 GB00BQRJQZ86 MINI L OLJA AVA 344 GB00BL00KK60 MINI L CALTX AVA 38 GB00BQRP1D90 MINI L JNJ AVA 13 GB00BL007B63 MINI L NETIB AVA 22 GB00BL05J047 MINI L OMX AVA 446 GB00BL01MV49 MINI L SWECB AVA 10 GB00BL05GT21 MINI L TEL2B AVA 15 GB00BVZZWN36 MINI S DLB AVA 01 GB00BL05J153 MINI S GENM AVA 28 GB00BQRK2312 MINI S NIO AVA 25 GB00BNTPG640 MINI S RIVN AVA 16 GB00BSJSVM99 TURBO L BOL AVA 20 GB00BL043D26 TURBO L KAKAO AVA 42 GB00BSJK0629 TURBO L NVDA AVA 148 GB00BQRQVJ80 TURBO L OMX AVA 1055 GB00BL01ZK47 TURBO L SILV AVA 181 GB00BQRR3G26 TURBO S KAKAO AVA 32 GB00BSJJKG91 TURBO S KAKAO AVA 31 GB00BSJJKF84 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.