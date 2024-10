Der größte Hafen-Streik in den USA seit rund 50 Jahren wurde vorerst beendet. Die Arbeiter an den Häfen an der US-Ostküste werden zumindest bis Mitte Januar nicht mehr streiken. Für die Wirtschaft ist das eine Erleichterung. Wie Bloomberg berichtet, einigten sich die US-amerikanischen Hafenarbeiter auf die Beendigung eines dreitägigen Streiks, der den Handel an der ...

