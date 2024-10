Die Edelmetallpreise sind in diesem Jahr trotz der nach und nach abnehmenden Inflation deutlich gestiegen. Auch wenn andere Rohstoffe nur ein leichtes Plus verzeichnet haben oder sogar gefallen sind, geht ein Experte davon aus, dass die größten Gewinne noch bevorstehen sollten.Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis, sagte in einem kürzlichen Interview mit Kitco News, dass dies erst der Anfang eines langfristigen Bullenmarktes für Rohstoffe sei. "Ich denke, wir sind noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...