Linz (www.anleihencheck.de) - Die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) und einen schwächeren Yen haben die Anleger gestern Donnerstag an die japanischen Märkte getrieben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die japanische Währung und der Aktienmarkt würden sich typischerweise in entgegengesetzte Richtungen bewegen, da ein starker Yen die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exporteure beeinträchtigen würde. Zuvor habe der japanische Ministerpräsident erklärt, dass Japan noch nicht bereit für weitere Zinserhöhungen sei. Seit 2016 liege der Zinssatz bei -0,1% und sei zuletzt im März 2024 auf 0,1% und dann im August 2024 auf die aktuelle Spanne von 0,1% bis 0,25% angehoben worden. ...

