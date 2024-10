APA ots news: Showdown für die österreichische Wirtschaft: vom Mittelfeld zum Pionier

one2zero veröffentlicht dritte Ausgabe der ZERO Emission Society



Salzburg (APA-ots) - one2zero, Österreichs Spezialist für Dekarbonisierung und nachhaltige

Energielösungen, lancierte am 03. Oktober erfolgreich die neueste Ausgabe der Zero Emission Society Bookletreihe.



Über 70 Gäste, darunter Expert:innen aus Wirtschaft und Nachhaltigkeit, kamen zusammen, um über den Status der österreichischen Treibhausgasemissionen, Fortschritte und Hindernisse auf dem Weg zur Netto-Null zu diskutieren. Das Booklet bietet Expert:inneneinschätzungen zu bisherigen Fortschritten Österreichs bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Umstellung auf Netto-Null.



Power Talks und inspirierende Diskussionen



Die Präsentation des Booklets wurde von mehreren inspirierenden Power Talks begleitet, die neue Perspektiven auf die Klimakrise sowie innovative Lösungsansätze boten.



Katja Maria Huber, Inhaberin von newPlanet.company und Geschäftsführerin von DEBA Austria GmbH, stellte in ihrem Vortrag heraus, dass "Think different" heute nicht mehr ausreicht und es notwendig sei, Ideen schneller und auf andere Weise zu entwickeln, um nachhaltige Produkt- und Serviceinnovationen in Unternehmen umzusetzen.



Matthias Strolz, Impact Unternehmer, Autor und NEOS Gründer, betonte in seinem Vortrag, dass "die Klimakrise eine spirituelle Krise" sei und wir wieder eine tiefere Verbindung zur Natur herstellen müssten.



Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace, sprach über die Herausforderungen von "Greenwashing & Kompensationen" und verdeutlichte die Notwendigkeit ehrlicher und nachhaltiger Maßnahmen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die

Diskussionsrunde zwischen dem Skifahrer und Klimaaktivisten Julian Schütter und Tobias Wiener, CEO & Gründer von one2zero. Gemeinsam gingen sie in einem PowerDialog der Frage nach, wie die Klimakrise neu gedacht werden kann.



Das Ziel: Österreich auf Netto-Null bringen



Zum Abschluss des Abends wurde klar, dass Österreich auf dem Weg zur Klimaneutralität bereits wichtige Fortschritte erzielt hat, jedoch weiterhin vor großen Herausforderungen steht. Mit dem "Zero Emission Society Österreich 3.0" Report und dem intensiven Austausch beim Launch-Event setzt one2zero einen klaren Impuls für die zukünftige Dekarbonisierung und lädt Unternehmen ein, gemeinsam die nächsten Schritte für eine nachhaltige Energiewende zu gehen.

