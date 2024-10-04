DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S SE5A USD6710TAC48 07.10.2024 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S SE5D XS2004451121 07.10.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S SE5A USD6710TAC48 07.10.2024 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S SE5D XS2004451121 07.10.2024 HZE/EOT
© 2024 Xetra Newsboard