In einer durchwachsenen Handelswoche steht heute noch ein wichtiger Termin auf der Agenda der Investoren. Am Nachmittag werden die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die Lage am Markt bleibt aufgrund der Unsicherheit im Nahen Osten weiterhin hoch. In diesem schwierigen Umfeld konnte die AMD-Aktie allerdings weiter zulegen, und für Anleger wird es hier jetzt spannend.

