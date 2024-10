Berlin (www.fondscheck.de) - Die Private-Equity-Plattform und digitaler Asset Manager Moonfare hat Magnus Grufman zum Chief Operating Officer (COO) ernannt, so Moonfare in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Grufman, der seit 2016 bei Moonfare tätig ist und zu den ersten Mitarbeitern des Unternehmens gehört, startete als Head of Investments und hat seitdem eine Reihe von Positionen im Unternehmen bekleidet, darunter auch die des Chief Investment Officer. Kürzlich übernahm er zudem die Überwachung und Steuerung der täglichen Betriebsabläufe und berichtete an Co-CEO Lorenz Jüngling. ...

