© Foto: Unsplash



Die Europäische Union hat am Freitag für die Einführung von Zöllen in Höhe von bis zu 45 Prozent auf Elektrofahrzeuge aus China gestimmt, was die Handelsspannungen mit Peking verschärfen dürfte. Die Europäische Kommission kann nun mit der Einführung der Zölle beginnen, die fünf Jahre lang gelten sollen, berichtet Bloomberg und beruft sich auf Insider. Zehn Mitgliedstaaten stimmten demnach für die Maßnahme, während Deutschland und vier weitere dagegen stimmten. Zwölf enthielten sich. Die Entscheidung der EU wurde getroffen, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass China seine Industrie auf unfaire Weise subventioniert. Peking bestreitet diese Behauptung und hat mit eigenen Zöllen auf …