Der Scharfrichter Frantz Schmidt kämpft 1593 in Nürnberg um sein Bürgerrecht, die Physikerin Laura Bassi 1752 in Bologna um die Anerkennung als gleichberechtigte Wissenschaftlerin und der jüdische Passfälscher Cioma Schönhaus im Berlin des Jahres 1943 um sein Überleben unter der Naziherrschaft: Die vierte Staffel der "Terra X"-Reihe "Ein Tag in ..." stellt drei starke Persönlichkeiten vor - Menschen, die es wirklich gab. Ihre Geschichten sind Rekonstruktionen aus Tagebüchern, Korrespondenzen, Forschungsarbeiten und zeitgenössischen Quellen, die Expertinnen und Experten ausgewertet haben. In der ZDFmediathek sind die ersten beiden Folgen ab Mittwoch, 9. Oktober 2024, Folge drei ab Mittwoch, 16. Oktober 2024, jeweils zehn Jahre lang verfügbar. Im ZDF ist die Terra X-Reihe ab Sonntag, 13. Oktober 2024, 19.30 Uhr, zu sehen.Ein Tag in Nürnberg 1593: Der Scharfrichter Frantz SchmidtFrantz Schmidt (ca. 1555-1634) ist Scharfrichter von Nürnberg und gehört damit zu den Topverdienern der Stadt. Gesellschaftlich aber sind er und seine Familie geächtet, denn sein Beruf gilt als unehrlich. "Unehrlichkeit" ist damals als Geburtsstand geregelt und wird über die Generationen weitergegeben. 45 Jahre lang kämpft Frantz Schmidt gegen diesen Makel an. Er hinterlässt ein Tagebuch, das nicht nur sein blutiges Handwerk dokumentiert, sondern auch seine Gedankenwelt und seine Versuche, sich aus seiner Lage zu befreien. Auf der Grundlage dieses Tagebuchs rekonstruiert die "Terra X"-Dokumentation den Tag im Leben von Frantz Schmidt, an dem sich alles für ihn entscheidet. Sonntag, 13. Oktober 2024, 19.30 Uhr.Ein Tag in Bologna 1752: Die Physikerin Laura BassiBologna feiert seinen Superstar Laura Bassi (1711-1778): Als Bassi mit 21 Jahren die Doktorwürde erhält, beschließt sogar der Papst, die talentierte Forscherin zu fördern. Sie ist Europas erste Philosophieprofessorin und die erste Frau weltweit, die einen Blitzableiter bauen will. Trotz ihrer Leistungen muss sie sich immer wieder in der von Männern dominierten Welt der Wissenschaft durchsetzen. Die "Terra X"-Dokumentation rekonstruiert diesen bedeutsamen Tag im Leben der Laura Bassi. Sonntag, 20. Oktober 2024, 19.30 UhrEin Tag in Berlin 1943: Der Passfälscher Cioma Schönhaus1943 soll Berlin nach dem Willen Adolf Hitlers "judenrein" werden. Cioma Schönhaus (1922-2015) ist einer von Zehntausenden Juden, die nicht rechtzeitig ausgereist sind und nun von der Deportation in den Osten bedroht sind. Unter falscher Identität taucht er unter und hilft sich und anderen Juden, die Verfolgung durch die Nazis zu überleben. Getragen von der Originalstimme Cioma Schönhaus' erzählt die "Terra X"-Folge "Ein Tag in Berlin 1943" die Geschichte dieser unerschrockenen Persönlichkeit. Sonntag, 27. Oktober 2024, 19.30 Uhr.