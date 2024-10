Vulcan Energy Resources hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Geox GmbH, einschließlich der geothermischen Anlage und der Lizenzen für die Energieerzeugung und den Lithiumabbau in der Region Landau unterzeichnet. Diese Übernahme wird es Vulcan ermöglichen, den Betrieb zu rationalisieren und die Komplexität früherer Joint-Venture-Vereinbarungen zu beseitigen. Durch die vollständige Kontrolle über die geothermischen Anlagen und die Lithiumextraktion will Vulcan die Effizienz steigern und die Risiken während des kommerziellen Hochlaufs seines Zero Carbon Lithium-Projekts verringern. Die Vereinbarung umfasst eine Gegenleistung von 15 Mio. EUR, die davon abhängt, dass Vulcan die Finanzierung der ersten Phase sicherstellt, sowie ein Darlehen von 3 Mio. EUR zur Finanzierung des Betriebs der Anlage. Zusätzlich sicherte sich Vulcan eine Kreditfazilität in Höhe von 10 Mio. EUR, um finanzielle Flexibilität zu gewährleisten, während die langfristige Projektfinanzierung noch aussteht. mwb researchs Analysten bewerten Vulcan als KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 10,50. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





