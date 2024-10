EQS-Media / 04.10.2024 / 12:07 CET/CEST

Volkswagen Financial Services AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG Die Volkswagen Financial Services AG gibt gemäß § 5 WpHG bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist.



Volkswagen Financial Services AG

Gifhorner Straße 57

38112 Braunschweig

Deutschland

Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig, 4. Oktober 2024

Emittent/Herausgeber: Volkswagen Financial Services AG

