TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will seine Anti-Israel-Politik unverändert fortführen, dabei nach den Worten seines oberster Führers aber überlegt vorgehen. "Wir haben (gegen Israel) eine Mission, die werden wir konsequent durchführen, aber auch nichts überstürzen," sagte Ajatollah Ali Chamenei während des Freitagsgebets in Teheran.

Die beiden Raketenangriffe des Irans auf Israel im April und vor wenigen Tagen bezeichnete er als "Minimal-Bestrafung des zionistischen Regimes" und eine legitime Reaktion des Irans. "Wenn notwendig, werden wir das in Zukunft wiederholen", so der Führer, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.

Chamenei sprach von einer libanesischen und palästinensischen Widerstandsfront, die in jeder Hinsicht das Recht habe, sich gegen Kriegsverbrechen Israels zu verteidigen. Dies dürften weder die Weltmächte noch internationale Organisation in Frage stellen. Das Freitagsgebet in Teheran war auch eine Gedenkfeier für den kürzlich durch einen israelischen Luftangriff getöteten Chefs der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah./pey/str/DP/ngu