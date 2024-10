Köln (ots) -Die REWE Group ist bei der 26. Auflage des Köln Marathons am 6. Oktober 2024 wieder als Unterstützter mit am Start. Im REWE Group Verpflegungsdorf und an den REWE-Verpflegungsstellen an der Strecke wartet ein reichhaltiges Angebot an Lebensmitteln zur Stärkung auf die rund 30.000 Läufer:innen.An der Strecke selbst sorgt die "REWE Group Hammer-Meile mit REWE und toom Baumarkt" auf den letzten gefürchteten Kilometern (Standort Hansaring / Ritterstraße (Kilometer 17 für Halbmarathon-Läufer:innen; Kilometer 29 und Kilometer 38 für Marathon-Läufer:innen) für Motivation zur Unterstützung der Läufer:innen."Der Köln Marathon ist aufgrund seiner Attraktivität für viele Läufer:innen ein fester Termin im Kalender. Die Strecke führt an vielen Stationen vorbei, die Köln ganz besonders ausmachen. Und sie wird durchgängig von Menschen gesäumt, die mit ausgelassener Stimmung für die Extra-Portion Motivation und Durchhaltevermögen sorgen. Als urkölsches Unternehmen sind wir stolz, seit nunmehr 23 Jahren unseren Beitrag zu diesem Traditionsevent zu leisten. Ich drücke allen Teilnehmenden die Daumen, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen und trotz der Anstrengungen den Lauf durch unsere Stadt genießen können", so Sven Spork, Bereichsvorstand der REWE Group. Das Unternehmen zeige sich an dem Tag auch selbst von seiner sportlichen Seite, denn mit rund 420 Teilnehmenden stelle die REWE Group wieder die größte angemeldete Läufergruppe aus einem Kölner Unternehmen, so Spork.In diesem Jahr startet der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Lionel Souque, gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der REWE Group, Jan Kunath, in einer Staffel mit dem Vizepräsidenten des 1. FC Köln Dr. Carsten Wettich und dem Geschäftsführer des 1. FC Köln Markus Rejek beim Köln Marathon. Sie laufen ebenso wie die rund 420 Teilnehmenden der REWE Group für den guten Zweck. Für jeden gelaufenen Wettkampf-Kilometer spendet die REWE Group einen Euro an den HistiozytoseHilfe e.V.Die REWE Group-Mitarbeitenden, die sich in diesem Jahr auf den rund 42 Kilometer langen Innenstadtkurs begeben, bereiten sich in einem firmeneigenen Vorbereitungsprogramm auf den Köln Marathon vor, um gesund und sicher ins Ziel zu kommen. Das mas-Institut aus Köln unterstützt dabei. Läufer:innen erhalten persönliche Leistungsdiagnostiken sowie darauf aufbauend einen individuellen Trainingsplan und trainieren je nach Leistungsniveau in kleinen angeleiteten Lauftreffs. Zudem können interessierte Startende der REWE Group bei verschiedenen Laufevents Tipps und Tricks von professionellen Langstreckenläufer:innen erhalten."Die Partnerschaft mit der REWE Group ist eine vorbildliche Kombination aus Sponsoring, Nachhaltigkeit und mitlaufender Belegschaft; und das schon seit 23 Jahren. Über die Jahre haben wir gemeinsam eine Speisekarte für das REWE Group-Verpflegungsdorf mit regionalen und öko-zertifizierten Produkten entwickelt, die einen legendären Ruf in der Laufszene genießt.", so Markus Frisch, Geschäftsführer der Kölner AusdauerSport GmbH.Der REWE-Lieferservice unterstützt die Veranstaltung mit sieben Fahrzeugen auf und an der Stecke und transportiert die Eigenverpflegung der Marathon-Läufer und -Läuferinnen am Tag der Veranstaltung.Erstmals unterstützt die REWE Group auch den am 5. Oktober 2024 stattfindenden Shake-Out-Run am Aachener Weiher mit Waren.Für den Generali Köln Marathon 2024 stellt die REWE Group gemeinsam mit sportbegeisterten Partnern folgende Produkte zur Verfügung:- 40.000 Bananen von Chiquita (Rainforest Alliance/PRO PLANET-zertifiziert),- 24.000 Müsli-Riegel der PENNY Eigenmarke Granola (Rainforest Alliance-zertifiziert),- 6.000 Liter REWE Bio-Apfelsaft,- 7.000 regionale Äpfel von der Firma Krings aus Rheinbach (PRO PLANET-zertifiziert),- 2.000 regionale Birnen von der Firma Krings aus Rheinbach (PRO PLANET-zertifiziert),- 1.500 Mini-Cherry-Tomaten aus Deutschland von der Firma Landgard aus Meckenheim,- 450 regionale Mini-Gurken von der Firma Landgard aus Meckenheim,- 50 kg REWE Bio Mandeln,- 100 kg REWE Bio Cashewkerne,- 40 kg Roggenvollkornbrot der REWE-Eigenmarke ja!,- 15 kg REWE Bio Frischkäse und- 150 kg Fleischwurst.Wie in den Vorjahren werden die überschüssigen Lebensmittel des Lauf-Events an die Kölner Tafel abgegeben.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.100 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/5879070