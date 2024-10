USA - Die Arbeit in den Häfen wurde vorerst wieder aufgenommen

Werbung







Bis Mitte Januar nächsten Jahres sind keine weiteren Arbeitskämpfe in den Häfen der Ost- und Golfküste geplant.



Das Ende des Streiks in den Häfen dürfte auch die US-Wirtschaft wieder aufatmen lassen. So geht die Abfertigung dutzender Auto- und Containerschiffe, die die vergangenen Tage vor der Küste wichtiger Umschlagsplätze festsaßen, weiter. Bei einem anhaltenden Streik wären weitreichende Folgen für die globalen Lieferketten möglich gewesen. Die International Longshoremen's Association (ILA) teilte jedoch mit, dass die Arbeit während der Tarifverhandlungen weiter fortgesetzt wird. Zentraler Punkt der Verhandlungen werden vermutlich drastische Lohnerhöhungen sein. Speziell verlangt die ILA, welche mehr als 45.000 Arbeiter vertritt, eine Steigerung der Vergütung um 77 Prozent über sechs Jahre hinweg. Ihren Ursprung dürfte diese Forderung in den hohen Lohndifferenzen zwischen Ost- und Westküste haben, die sich heute in sechs Jahren auf voraussichtlich 16 US-Dollar pro Stunde belaufen werden.















Quelle: HSBC