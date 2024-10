LONDON, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VERYPAY hat heute seine ehrgeizigen Pläne vorgestellt, Millionen von unterversorgten Afrikanern im Laufe des nächsten Jahrzehnts finanzielle Eingliederung zu ermöglichen. Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen auf die Teilnahme an der AFSIC 2024 (7.-9. Oktober, London), der größten jährlichen Veranstaltung für afrikanische Investoren außerhalb Afrikas, und am Mobile World Congress Africa 2024 (29.-31. Oktober, Kigali) vorbereitet, wo es seine Technologielösungen Branchenführern, Partnern und Investoren vorstellen wird.



Die von der VeryPay Holding - einem Teil der Verysell Group - entwickelte VeryPay Platform ist eine Transaktions-Engine und ein NFC-Token-Managementsystem, das sich mit jeder e-Wallet integrieren lässt. Mobilfunknetzbetreiber können die VeryPay-Plattform als ergänzende Lösung nutzen, um ein kontaktloses Kartenzahlungssystem ohne Emittenten, Acquirer oder Zahlungsdienstleister und unter ihrer eigenen Marke zu betreiben. Mit VeryPay können mehrere Zahlungstoken wie Karten und Armbänder zu einer einzigen Geldbörse hinzugefügt werden, so dass auch Personen ohne Smartphone Zugang haben. Jeder Teilnehmer kann als Händler eingerichtet werden, um digitale Zahlungen anzunehmen, auch wenn er kein Bankkonto hat.

Die Verysell Group wurde 1990 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Sie steht an der Spitze der globalen Softwareentwicklungsbranche. Das Herzstück der Gruppe sind zwei Softwareentwicklungszentren in Vietnam, die Software für Kunden und eigene Produkte wie VeryPay entwickeln. Die Verysell Group ist mit sechs Niederlassungen auf drei Kontinenten weltweit vertreten und betreut einen vielfältigen Kundenstamm, der von Start-ups bis zu multinationalen Unternehmen reicht. Das Markenportfolio umfasst SmartDev , VeryPay , VeryPlay Studio , Smart81 und Applied AI Lab .

Trotz des rasanten Wachstums von mobilem Geld steht Afrikas Weg zur finanziellen Eingliederung vor erheblichen Hürden Millionen von Menschen bleiben aufgrund geringer digitaler Kompetenz, geringer Smartphone-Verbreitung und unzureichender Internet-Infrastruktur ausgeschlossen. Diese Faktoren haben die Bemühungen der Mobilfunknetzbetreiber - die in Afrika führend im mobilen Zahlungsverkehr sind - behindert, die Lücke bei der finanziellen Integration zu schließen.

VERYPAY hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Mobilfunknetzbetreibern und anderen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen. "Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie für jeden funktioniert, unabhängig davon, ob er technisch versiert ist oder ein Gerät besitzt," so Oluwaseun Solanke, CEO von VERYPAY.

"Wir konzentrieren uns auf Sektoren, die das Rückgrat der afrikanischen Volkswirtschaften sind," erklärte Solanke. "Indem wir den Zahlungsverkehr einfacher und zugänglicher machen, verbessern wir nicht nur das Leben des Einzelnen, sondern tragen auch zum allgemeinen Wirtschaftswachstum des Kontinents bei."

Der ehrgeizige Zeitplan von VERYPAY sieht vor, bis 2034 100 Millionen Nutzer zu erreichen - ein Ziel, das sich mit der breiteren afrikanischen Agenda für finanzielle Eingliederung deckt. Das Unternehmen wird seine Visionen und Strategien auf den oben genannten Veranstaltungen vorstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.verypay.africa und www.verysellgroup.com

Kontakt: