Wien (www.fondscheck.de) - Benjamin Schreiber ist zum Chief Operating Officer der Verifort Capital befördert worden und wird künftig deren operative Einheiten leiten und sich um die Schnittstelle zwischen Objektmanagement und Transaktionsabteilung kümmern, so die Experten von "FONDS professionell".Schreiber sei bereits seit 2019 als Head of Transactions im Unternehmen tätig und habe in dieser Zeit rund 150 An- und Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von etwa 800 Millionen Euro verantwortet. Davor sei er zehn Jahre in leitender Funktion im Investmentbereich der Swiss Life Asset Managers tätig gewesen, wo er gewerbliche Immobilientransaktionen in Deutschland in der Größenordnung von einer Milliarde Euro verantwortet habe. (News vom 03.10.2024) (04.10.2024/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...