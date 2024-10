Zum zweiten Mal in diesem Jahr streicht der Bund den Stichtag zum Einreichen neuer Vorschläge zur Batterieforschung. Und auch bei den deutschen Kompetenzclustern poltert es jetzt. Die Ampel schwingt den Rotstift in der Batterieforschung also wie befürchtet zunehmend flächendeckender. Die neuen Einschnitte werden von mehreren Industrie- und Forschungsverbänden scharf kritisiert. Sie sind Symptome einer von der Ampel-Regierung jüngst bestätigten Ausschleichung ...

