Nach einem starken Auf und Ab im Wochenverlauf dürfte der Arbeitsmarktbericht in den USA heute Nachmittag für neue Impulse sorgen. Der Einfluss des Konflikts im Nahen Osten war bislang begrenzt. Hochverzinste Unternehmensbonds bleiben gesucht.4. Oktober 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Spannungen im Nahen Osten haben an den Anleihemärkten in dieser Woche für Bewegung gesorgt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel am Dienstag zweitweise in die Nähe der Zwei-Prozent-Marke und damit auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...