Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Spannungen im Nahen Osten haben an den Anleihemärkten in dieser Woche für Bewegung gesorgt, so die Deutsche Börse AG.Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen würde am Dienstag zeitweise in die Nähe der Zwei-Prozent-Marke fallen und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gelangen. "Neben der Zinssenkungseuphorie trieb eine steigende Nachfrage nach Sicherheit die Kurse nach oben, denn im Nahost-Konflikt wächst die Sorge vor einem offenen Krieg zwischen Israel und dem Iran", würden die Analysten der LBBW erklären. ...

