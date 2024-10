NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Er würde die Papiere der Sartorius-Tochter mit Blick auf den Quartalsbericht tendenziell kaufen, schrieb Analyst Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte beider Unternehmen. Er hob hier seine Schätzungen und erinnerte daran, dass das dritte Quartal 2023 für die Franzosen hinsichtlich des Wachstums das schlechteste in der Firmengeschichte gewesen sei. Bei Sartorius selbst bleibt Weston zurückhaltend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 00:45 / EDT

FR0013154002