Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einer ansonsten an Highlights armen Woche steht der US-Verbraucherpreisindex auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Stütze er die jüngste Entscheidung der Fed, den Leitzins um 50 Basispunkte zu senken?Laut Fed-Chef Powell verspüre die Geldpolitiker nun "größere Zuversicht", dass sich die Teuerung nachhaltig auf ihre Definition von Preisniveaustabilität zubewege, während sich gleichzeitig der Arbeitsmarkt "ausreichend abgekühlt" habe. Ob der Arbeitsmarkt den Wünschen der Fed weiter folge, sei jedoch fraglich. Sowohl negative als auch positive Überraschungen seien hier in den kommenden Monaten vorstellbar. Aber in ihrer Kommunikation habe die Fed seit längerer Zeit die Inflation klar in den Mittelpunkt gestellt. Hier müsse sich nun bestätigen, dass die Risiken für das duale Mandat der Fed - Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung - tatsächlich ausgeglichen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...