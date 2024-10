© Foto: David Zalubowski/AP



Der Kurs von Rivian hat in diesem Jahr bereits fast die Hälfte verloren und baut die Talfahrt am Freitag deutlich aus. Kann der E-Auto-Hersteller jetzt noch 2024 profitabel werden?Rivian, der von Amazon unterstützte Elektrofahrzeughersteller, hat am Freitag seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr drastisch nach unten korrigiert. Der Grund: anhaltende Engpässe bei Teilen und eine schwächelnde Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die die gesamte Branche erfasst hat. Die Aktie sackte vorbörslich deutlich ab. Rivian erwartet nun, im Jahr 2024 zwischen 47.000 und 49.000 Fahrzeuge zu produzieren - deutlich weniger als die zuvor prognostizierten 57.000 Fahrzeuge. Diese Kürzung bedeutet, dass das …