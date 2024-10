Köln (ots) -Rund 300.000 Maus-Fans, die meisten davon Kinder und Familien, machten "Türen auf mit der Maus" am 3. Oktober zu einem vollen Erfolg und feierten den größten Team-Tag im ganzen Land. Unter dem Motto "ZusammenTun" haben mehr als 770 Vereine, Institutionen, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen den interessierten jungen und älteren Besucherinnen und Besuchern gezeigt, wie erfolgreich und wichtig gute Zusammenarbeit ist. Dafür wurden von den Veranstaltern Türen geöffnet und Einblicke in das sonst Verborgene gewährt - ein Erlebnis, das bei allen Wissensdurstigen für Begeisterung sorgte.Von Flensburg bis zum Bodensee und von Aachen bis nach Niederfinow und sogar in der Schweiz und in Österreich öffneten sich besondere Türen: zum Beispiel im Theater, sie führten ins Mittelalter, zeigten Solar-Rennwagen, ließen Schiffe im Schiffshebewerk schweben und präsentierten Technik für eine inklusive Zukunft und vieles mehr.Maus-Team im Einsatz: Im Technikmuseum und der Teddy-KlinikAuch die Maus-Moderatorinnen und Moderatoren waren den ganzen Tag unterwegs: André erfuhr im Internat für Hörgeschädigte in Essen Interessantes über die Gebärdensprache, Clarissa war in der Hauptstadt unterwegs und staunte im Technikmuseum Berlin über innovative Ideen der Zusammenarbeit. In der Teddy-Klinik in Bergisch-Gladbach lernte Nina mit anderen Maus-Fans, wie man ein Kuscheltier "beatmet", Johannes besuchte einen Weinberg in Stuttgart und in Hannover wurde Jana kreativ und baute mit den Kindern einen Hampelmann aus Metall im Produktionstechnischen Zentrum der Universität. Auch Maus-Macher Christoph war im Einsatz: Im Hochschul- und Forschungszentrum Garching entdeckte er viele Mitmachexperimente und spannende, physikalische Phänomene.Zahlreiche Impressionen von den Türen, die sich gestern für die Maus-Fans geöffnet haben, sind unter die-maus.de zu finden, viele Videos, u.a. Schalten zu unterschiedlichen Veranstaltungen, findet man in der ARD Mediathek, u.a. die Sonderausgabe "Lokalzeit extra" vom 3. Oktober 2024. Auch im kommenden Jahr heißt es wieder "Türen auf mit der Maus": Anmeldungen für den 3. Oktober 2025 sind ab März 2025 auf die-maus.de möglich.Redaktion "Türen auf mit der Maus": Anja Myriam Anton und Hilla Stadtbäumer.Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5879223