Bundles of Five Dollar Bills Nach der chinesischen Ankündigung größerer geld- und fiskalpolitischer Stimuli starteten die internationalen Aktienmärkte vergangene Woche eine fulminante Kursrallye. Doch nur wenige Tage später kehrte Ernüchterung ein. Lediglich in China legten die Notierungen weiter zu - nachdem die Kurse seit Anfang 2021 nur die Richtung nach unten kannten. In Europa stellt man sich hingegen die Frage, inwieweit die Maßnahmen tatsächlich die Exportnachfrage hierzulande ankurbeln würden. ...

