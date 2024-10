Die Bullen scheinen sich am deutschen Markt gerade erst warm zu laufen. Ein Allzeithoch jagt das Nächste und die historische Marke der 20.000 Punkte rückt in sichtbare Nähe. Wenn nach einem grandiosen September im Anschluss noch eine Jahresendrally startet, ist die Frage berechtigt: Wie weit kann das noch gehen und sollte man jetzt noch einsteigen? Mehr dazu und welche Produkte sich aus dem Bereich der Zertifikate anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.