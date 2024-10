Magdeburg, Germany (ots/PRNewswire) -Innovative Unternehmen aus Hightech-Branchen, die Geschichte schreiben wollen, sind in Sachsen-Anhalt herzlich willkommen. Platz für große Pläne gibt es hier jede Menge, denn das mitteldeutsche Bundesland bietet mit dem High-Tech Park vor den Toren der Landeshauptstadt Magdeburg Europas größte Investitionsmöglichkeit mit 700 Hektar freien Flächen. Darüber hinaus gibt es aktuell 19 weitere attraktive Gewerbe- und Industriestandorte mit jeweils mindestens zehn Hektar zusammenhängender Fläche, die auf dem Gemeinschaftsstand der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland auf Europas größter B2B-Messe für Immobilien und Investitionen, der Expo Real in München, präsentiert werden."Sachsen-Anhalt erlebt derzeit eine bemerkenswerte Investitionsdynamik. Zahlreiche innovative Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben sich bewusst für unseren Standort entschieden - ein Beleg für die Attraktivität unserer Region. Neben hervorragenden Standortvorteilen, wie unserer zentralen Lage und der gut ausgebauten Infrastruktur, bieten wir attraktive Flächen für neue Projekte. Diese Stärken werden wir auf der Expo Real herausstellen, um weitere Investoren nach Sachsen-Anhalt zu locken und das Wachstumspotenzial unserer Region voll auszuschöpfen", betont Dr. Robert Franke, Geschäftsführer der IMG.Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt ist überzeugt: "Die Wirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern ist zu einem Motor für Deutschland geworden. Sachsen-Anhalt nimmt dabei eine besondere Rolle ein, insbesondere mit den jüngsten Ansiedlungen von Daimler Truck, Avnet, Wacker und anderen. Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen und arbeiten daran, weitere Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt zu gewinnen."Sachsen-Anhalt bietet darüber hinaus mit Orten wie Leuna, Köthen, Sangerhausen, Barleben, Stendal, Quedlinburg-Quarmbeck und Sandersdorf-Brehna Flächen, die an strategischen Standorten entwickelt werden.Premiere auf der Expo Real haben auch touristische Investitionsmöglichkeiten im aufstrebenden Reiseland Sachsen-Anhalt, das seine Besucher aus dem In- und Ausland mit spektakulären Attraktionen wie UNESCO-Welterbestätten, malerischen Kleinstädten und unberührter Natur beeindruckt und so kontinuierlich steigende Gäste- und Übernachtungszahlen verzeichnet.So ist beispielsweise gegenüber der MEDIAN-Klinik im Kurort Flechtingen ein Hotel geplant, ein weiteres am Geiseltalsee, das mit einer 190 Meter langen Seebrücke einen einmaligen Blick auf den See bietet. Der Yachthafen ist für rund 165 Bootsliegeplätze ausgelegt. Entlang der neuen Promenade sind Gewerbeflächen für maritime und gastronomische Betriebe entstanden, am Hang hinter der Promenade sind Ferienhäuser geplant.Am Südufer des Geiseltalsees bietet die Stadt Braunsbedra zwei nebeneinanderliegende Grundstücke an, eines mit 1,5 Hektar für den Hotelbau und das andere mit 1,9 Hektar für eine Ferienhaussiedlung. Am Bergwitzsee in der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg soll eine gut 4 Hektar große Fläche touristisch und wassersportlich erschlossen werden. Weitere Potenziale liegen im historischen Kulturhaus in Bitterfeld und dem historischen Hotel- und Theatergebäude "Reichskrone" in der Domstadt Naumburg, für die Investoren gesucht werden.Unsere aktuelle Pressemappe zu Investitionsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt finden Sie hier.Auch das dazugehörige Bildmaterial haben wir für Sie zusammengestellt.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2523409/Sachsen_Anhalt_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2523410/Anhalt_Dessau_Heritage_Region.jpgKontakt:Sabine Kraus, +49 391/568 9920,sabine.kraus@img-sachsen-anhalt.deView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sachsen-anhalt-prasentiert-aktuelle-und-zukunftige-investitionsmoglichkeiten-auf-der-expo-real-302267679.htmlOriginal-Content von: Investment and Marketing Corporation Saxony Anhalt (IMG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161468/5879237