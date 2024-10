Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

P&P Group verkauft zwei Wohnanlagen in Nürnberg und Fürth mit über 100 Einheiten - Moderne und klimafreundliche Bauweise nach dem KfN QnG-Standard



04.10.2024 / 14:22 CET/CEST

Fürth, 04.10.2024 - Der Projektentwickler P&P Group verkauft mehr als 100 Wohnungen, die sich auf zwei Immobilien in Nürnberg und Fürth verteilen, an einen institutionellen Investor. Insgesamt fast 7.000 Quadratmetern Fläche stehen in den komplett frei finanzierten Wohnanlagen kurz vor der Fertigstellung. Beide Objekte erfüllen die Vorgaben für Klimafreundlichen Neubau (KFN) und das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG). "Von der Einhaltung des KfN QnG-Standards profitieren gerade auch die Mieter durch langfristig günstigere Betriebskosten", erläutert Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: "Darüber hinaus sind bereits jetzt fast die Hälfte der Einheiten vermietet. Die hochwertige Ausführung und die gute Lage innerhalb der Metropolregion sind weitere Gründe für die Attraktivität der Immobilien." Beide Projekte kombinieren eine gute Anbindung an die jeweiligen Innenstädte, den ÖPNV und den Individualverkehr. "Der Verkaufsprozess hat bestätigt, dass die Nachfrage institutioneller Investoren in diesem Jahr spürbar zugenommen hat", erläutert Christoph Langfritz: "Das sind erfreuliche positive Marktsignale."

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Manuel Fogadic

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 76606145

Mail: m.fogadic@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de





