Am 5. November stehen bei Vestas die Zahlen zum dritten Quartal an. Zuvor bestätigen die Analysten von J.P. Morgan das Rating "neutral" für die Aktien von Vestas. Das Kursziel für die Papiere des Turbinenfabrikanten stand bisher bei 165,00 DKK. In der neuen Studie sinkt es auf 151,00 DKK. Dabei liegen die Experten mit ihren Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...