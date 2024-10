Wien (www.fondscheck.de) - Die auf Tech-Aktien spezialisierte Fondsgesellschaft Ark Invest geht eine Partnerschaft mit der Tradingplattform Etoro ein, so die Experten von "FONDS professionell".Die beiden Häuser würden ein Modellportfolio auf den Markt bringen, das auf innovative Technologien setze.Die Fondsgesellschaft Ark Invest von Cathie Wood habe eine Kooperation mit der Tradingplattform Etoro geknüpft. Die beiden Gesellschaften würden ein Portfolio auf den Markt bringen, das in sieben börsengehandelte Fonds (ETFs) von Ark investiere. Diese würden die drei Themenbereiche disruptive Technologien, Innovationen im Gesundheitswesen sowie Nachhaltigkeit wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder Kreislaufwirtschaft abdecken. Die Erstinvestition in das Portfolio beziffere sich auf 500 US-Dollar, heiße es in einer Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...