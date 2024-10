Durchblick: Spätsommer an den Börsen - der September 2024

Kaum zu Glauben, dass der September schon wieder vorbei ist, die Tage kürzer werden und das Wetter unbeständiger. Sonnenschein gab es dahingen an den globalen Börsen, der DAX® (Performance) Index feierte weitere Allzeithochs und auch jenseits des Atlantiks konnten die Börsen haussieren.

Erlebten wir im August nicht noch einen kleinen Sommer-Crash?

Ich muss mal wieder zugeben, dass ich beim letzten Quartalsstammtisch noch deutlich niedrigere Werte für Ende September erwartet habe.

Während die Leitindizes in Europa und den USA Höchststände feierten, campierten viele Technologie-Werte in den USA weiterhin unter ihren Gipfeln. Dennoch beendete der Nasdaq-100® Index den September mit einem Plus von 2,5%, während der DAX® (Performance) Index nur um 2,2% zulegte. Der STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) markierte sein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis am 27.09.2024 und schloss auf Monatssicht dann sogar leicht im Minus.

Für mich gehörte zu den überraschenden Entwicklungen im vergangenen Monat, dass Gold (nochmal) um 5,2% zulegte und der MDAX® (Total Return) Index EUR mit 4,5% bzw. der MSCI® Emerging Markets Index mit 6,4% zu den Top-Performern auf Monatssicht unter den Indizes dieser Welt zählten.

Mit Blick auf US-Wahlen und geopolitische Krisen steht die Frage im Raum, was das für das Jahresschlussquartal bedeutet?

Dazu fällt mir der nächste Quartalsstammtisch am 9. Oktober um 18 Uhr mit Christian Stocker, Michael Rottmann, Sebastian Otter und mir ein.

Und Ihr? Seid ihr dabei?

Jetzt kostenfrei anmelden: https://t1p.de/xb0au