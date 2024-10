Nike, der Sportartikelhersteller, durchlebt turbulente Zeiten an der Börse. Der jüngste Quartalsbericht offenbart einen alarmierenden Umsatzrückgang von 10,43% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung führte zu einem Kurssturz der Aktie, die unter die kritische 100-Tage-Linie auf 75,49 Euro fiel, was einem Minus von 5% entspricht. Der Gewinn pro Aktie sank auf 0,70 Dollar, weit unter den Erwartungen der Investoren. Diese enttäuschenden Ergebnisse zogen auch die Aktienkurse von Konkurrenten wie Adidas und Puma in Mitleidenschaft.

Vorsichtiger Optimismus trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Rückschläge bleiben Analysten verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,75 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10% entspricht. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,48 Dollar erwartet. Allerdings hat Nikes Entscheidung, die Jahresprognose zurückzuziehen, Bedenken über anhaltende Marktunsicherheiten geweckt. Investoren beobachten nun gespannt, wie das Unternehmen diese Herausforderungen meistert und seine Position in der wettbewerbsintensiven Sportartikelbranche zurückgewinnt.

Anzeige

Nike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nike-Analyse vom 4. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Nike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...