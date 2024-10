DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 14. Oktober 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September - JP,US/Börsenfeiertag Japan, US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 15. Oktober 2024 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 3Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 11:00 EU/Industrieproduktion August *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q 18:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 16. Oktober 2024 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 3Q *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Capital Markets Day D O N N E R S T A G, 17. Oktober 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Umsatz 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Hannover Rück SE, Investorentag *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1Q *** 09:45 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September *** 16:00 US/Lagerbestände August *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 18. Oktober 2024 *** 04:00 CN/BIP 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September - EU/S&P, Ratingüberprüfung Griechenland - EU/S&P, Ratingüberprüfung Großbritannien - EU/S&P, Ratingüberprüfung Italien S O N N T A G, 20. Oktober 2024 *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q ===

