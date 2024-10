© Foto: Keith Srakocic/AP/dpa



Die US-Wirtschaft hat im September so viele Jobs geschaffen wie seit März nicht mehr. Damit übertrifft der Arbeitsmarktbericht alle Schätzungen. Die US-Indizes ziehen vorbörslich kräftig an.Die US-Wirtschaft hat im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Laut den am Freitag veröffentlichten Daten des Bureau of Labor Statistics wurden 254.000 neue Stellen hinzugefügt - ein Wert, der die Prognosen der Analysten von 150.000 weit übertrifft. Zeitgleich sank die Arbeitslosenquote unerwartet von 4,2 Prozent im August auf 4,1 Prozent. Die starken Zahlen spiegeln eine robustere Lage am Arbeitsmarkt wider, als es viele Experten an der Wall Street vermutet hatten. Im August lag …